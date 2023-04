Taylor Swift reageert op fan die ‘ben je oké?’-bordje omhoog houdt tijdens concert

Taylor Swift (33) en Joe Alwyn (32) zetten onlangs een punt achter hun relatie, die zes jaar duurde. Maar the show must go on, dus heeft de Anti-hero-zangeres haar Amerikaanse tournee hervat. Ze gaf woensdag nog het beste van zichzelf voor in Tampa, maar haar fans willen graag weten of alles oké is met hun idool. Een van hen hield een bordje met de woorden ‘ben je oké’ omhoog tijdens het concert, waarop Taylor reageerde met een opgestoken duim. De beelden van het moment gaan intussen de wereld rond.