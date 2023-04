Goed nieuws voor STVV: Bruno raakt fit voor Antwerp, Goots geeft aftrap

Goed nieuws voor Gianni Bruno en de STVV-fans, want de topschutter van de Kanaries trainde probleemloos mee. Wellicht kan hij dus aantreden in de slotmatch van de competitie tegen Antwerp, zondag op Stayen.

Dinsdag moest Bruno de training nog vroegtijdig staken wegens hinder aan de enkel, maar dat euvel lijkt intussen alweer van de baan. De Italiaanse Belg krijgt zo nog een laatste kans om zijn doelpuntenrecord van achttien stuks nog wat aan te dikken tegen Antwerp. Taichi Hara gaf verstek voor de oefensessie, de Japanner is ziek. Ook Fabinho ligt nog in de lappenmand.

Speciaal ter gelegenheid van de clash op zondag tegen The Great Old laat STVV een oude bekende de aftrap geven. Patrick Boem Boem Goots krijgt de eer om het duel zondagmiddag af te trappen. Goots speelde vijf seizoenen voor Antwerp en één voor STVV, in het seizoen 1996-1997. Daarin trof hij 11 keer raak in 27 wedstrijden.