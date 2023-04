Nummer één van de wereld Iga Swiatek rekent bij rentree na ribblessure af met Qinwen Zheng op WTA Stuttgart

Iga Swiatek heeft haar rentree op de tenniscourts niet gemist. De Poolse nummer een van de wereld versloeg donderdag in de tweede ronde (achtste finales) van het WTA 500-toernooi in Stuttgart (gravel/780.637 dollar) de Chinese Qinwen Zheng (WTA 25) in twee sets: 6-1 en 6-4. De partij duurde 1 uur en 27 minuten.

Swiatek stond een maand aan de kant met een ribblessure na haar verlies medio maart in de halve finales in Indian Wells tegen Elena Rybakina. Bij haar terugkeer hervatte de 21-jarige Poolse, als topreekshoofd vrij in de eerste ronde, met een vrij probleemloze zege tegen Qinwen Zheng. In de kwartfinales wacht de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 17), die de Kroatische Donna Vekic (WTA 23) wipte.

In Stuttgart is Swiatek de titelverdedigster. Ze versloeg vorig jaar in de finale de Wit-Russin Aryna Sabalenka.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen