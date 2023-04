Jong Genk kan dit weekend behoud verzekeren in derby tegen Lommel SK: “Moeten gewoon naar onszelf kijken”

“We lopen een punt uit op Virton”, aldus trainer Hans Somers. “Maar het had evengoed andersom kunnen zijn. Over het resultaat van andere wedstrijden heb je geen controle. Zoals de situatie nu is, hebben we het zelf in de hand. We moeten niet rekenen op andere ploegen, maar het gewoon zelf doen.”

Vrijdag staat voor de vierde keer dit seizoen de derby tegen Lommel SK op het programma. Blauw-wit verloor de vorige drie partijen. “In de laatste twee matchen hadden we meer kunnen halen, maar het gebeurde niet”, weet Somers. “Het zou mooi zijn mochten we de laatste match wel winnen. Daarvoor moet iedereen zijn taken uitvoeren en de discipline houden. Als we de wedstrijd in handen nemen en onze kansen benutten, staan we ver. Daarna zien we wel wat de andere ploegen doen. Eerst zelf ons resultaat halen.”

Somers kan op ongeveer dezelfde namen rekenen als vorige week tegen SL16. “Er stond opnieuw een eenheid op het veld. Daarop kunnen we bouwen.”

De verwachte kern: Leysen, Penders, Stevens, De Boeck, Rommens, Didden, Dierckx, A. Et-Taïbi, Al Mazyani, Caicedo, Van de Perre, Claes, Bangoura, Toma, Kouassi, Abid, Beniangba, Nuozzi, Yayi Mpie.