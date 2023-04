Dylan Teuns moet ook Luik-Bastenaken-Luik schrappen en mikt nu op een goede Ronde van Zwitserland en Tour de France

Teuns had gehoopt alsnog de laatste Ardennenklassieker te halen, maar de Limburger van Israel-Premier Tech raakte pas woensdag voor het eerst in anderhalve week een fiets aan.

Begin vorige week kreeg Teuns de griep, maakte hij koorts en zat er niets anders op dan dik een week uitzieken. “Hij zat dus ongeveer niet op zijn fiets, dan is het ook niet zinvol om zo’n zware klassieker te rijden”, aldus sportief manager van Israel-Premier Tech, Rik Verbrugghe. “We laten Dylan nu rustig de conditie opnieuw heropbouwen. Dat doen we o.a. door een hoogtestage in Andorra in te lassen. Zijn volgende doel is de Ronde van Zwitserland. Dat én de Tour zijn de nieuwe targets.” Het kopmanschap voor Luik-Bastenaken-Luik rust dus volledig op de schouders van Michael Woods die woensdag nog vierde was in de Waalse Pijl. (hc)