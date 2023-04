Voor net geen 5.800 euro aan onmiddellijke inningen bij controle op zwaar vervoer

Bilzen/Hoeselt/Riemst

Bij een controle zwaar vervoer in de PZ Bilzen/Hoeselt/Riemst werd voor een totaal bedrag van 5.766 euro boetes geïnd. De politie kreeg ondersteuning van de agenten uit de PZ Voeren en GOCA, de technische controle van zwaar vervoer. De boetes werden gegeven voor overlading, een uitstekende afzetcontainer en andere inbreuken op de technische eisen. Een bestuurder had ook geen gordel om.

Een bestuurder die een onmiddellijke inning van 1.000 euro wegens inbreuken op de technische eisen weigerde, kreeg een proces-verbaal.

Een oplegger met vele technische gebreken, die eigendom is van een takelfirma uit Antwerpen, werd in beslag genomen en getakeld. De eigenaar krijgt een proces-verbaal in de bus.

Drie autobestuurders kregen een proces-verbaal. Een vrouw moest ook meteen haar rijbewijs afgeven nadat ze positief op drugs had getest. Een tweede bestuurster heeft een voorlopig rijbewijs en hield zich niet aan de voorwaarden. Tenslotte was er een man die nog drie jaar (tot 26 mei 2026) een rijverbod heeft. Zijn voertuig werd in opdracht van het parket in beslag genomen. mm