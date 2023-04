Hasselt

Waar is de lente, waar is de zon? De meest gestelde vraag, nu het kwakkelweer blijft aanslepen. Al 173 dagen geleden is het dat we officieel nog een warme dag hadden. “Zo slecht is april niet, maar mensen zijn verblind door die 20 graden”, sust HBvL-weerman Ruben Weytjens.