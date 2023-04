Nederlandse vakbonden dreigen met staking bij distributiecentra Albert Heijn, die ook Vlaamse winkels bevoorraden

In Nederland dreigen de vakbonden met een staking bij de distributiecentra van supermarktketen Albert Heijn. Ook de Vlaamse winkels worden vanuit die centra bevoorraad.

Bij Albert Heijn overleggen de directie en de Nederlandse vakbonden over een nieuwe cao. Daarbij zou de retailer een opslag van 6 procent in april en nog eens 2 procent in januari op tafel leggen.

“Wij vinden dit veel te weinig. En dat vinden de mensen zelf ook. Zij zijn bijna allemaal bereid om in actie te komen”, zegt de onderhandelaar van de FNV, Shefania Sewbaks. Volgens de vakbond waren er begin deze maand al wilde stakingen in de distributiecentra in Pijnacker en Tilburg.

Eisen

De vakbonden CNV en FNV komen nu met een ultimatum en geven Albert Heijn tot zondag om te reageren. Als de keten niet ingaat op hun eisen, volgen er acties.

De FNV wil “minstens 14,3 procent salaris erbij” en daarbovenop nog eens 100 euro bruto per maand. De vakbond wil daarnaast onder meer dat de lonen, zoals in België het geval is, gekoppeld worden aan de inflatie. Dat Albert Heijn de zondagpremies zou willen halveren, is bovendien “onacceptabel”.

Albert Heijn vindt juist dat er een “mooi arbeidsvoorwaardenpakket” op tafel ligt. De keten wil daarover graag blijven onderhandelen met de bonden.

Naast Pijnacker en Tilburg heeft Albert Heijn ook distributiecentra in Geldermalsen, Hoorn, Zaandam en Zwolle. Daar werken volgens de retailer ongeveer 6.000 mensen, van wie de helft op uitzendbasis. Vanuit die centra worden alle filialen van Albert Heijn in Nederland en België bevoorraad. De keten heeft meer dan 70 vestigingen in Vlaanderen.