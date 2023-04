Al 21.000 lezers bestelden een gratis kersenboompje: dit gezin kweekt ze met veel liefde

Reserveer je gratis kersenboom via Bestellen kan alleen via de HBVL-nieuwsapp! Heb je deze app nog niet? 1. Download de gratis HBVL-nieuwsapp 2. Ga naar ‘Meer’ en klik op ‘Wedstrijden en acties’ 3. Meld je aan en reserveer je gratis kersenboom Bestellen kan van 19 april tot en met 30 april 2023, maar op is op

Is er nog een plekje vrij in jouw tuin? Hopelijk wel, want dit jaar deelt Het Belang van Limburg gratis kersenboompjes uit in samenwerking met DEPA-Fruit uit Nieuwerkerken. “Onze passie voor kersen is ons beroep geworden”, vertellen Peter Durlet en Annick Ector, het echtpaar achter DEPA (Durlet-Ector-Peter-Annick).

Annick Ector en Peter Durlet, het koppel achter kersen(boom)kwekerij DEPA-Fruit in Nieuwerkerken. — © Karel Hemerijckx

Vanwaar die passie voor kersen?

Peter: “Toen ik 12 of 13 jaar was ben ik kersen beginnen plukken bij een oom van mij die hoogstammen had. Zo heb ik de microbe te pakken gekregen. Op mijn zeventiende huurde ik hoogstamweides om te plukken. Enkele jaren later, in 1999, heb ik zelf een eerste kersenplantage geplant en stilaan hebben we rij per rij bijgeplant.”

Maar je had nog niet meteen een eigen kersenbedrijf? Het was eerst een bijberoep?

Peter: “De kersen waren een hobby. Eerst werkte ik als bedrijfsleider in een andere boomkwekerij en vervolgens heb ik gewasbeschermingsmiddelen verkocht. In 2010 ben ik daarmee gestopt en hebben we DEPA-Fruit opgericht.”

Annick: “Ik stond in het onderwijs maar ben eruit gestapt in 2014 bij de geboorte van onze zoon om de hobby van mijn man verder te helpen uitbouwen.” (lacht)

“We maken jaarlijks zo’n 200.000 bomen: 85% kersen, 10% pruimen en 5% krieken” Peter Durlet kersen(boom)kweker

Jullie zijn snel gegroeid?

Annick: “We hadden dit nooit gedacht. We dachten jaarlijks een paar duizend bomen te maken, nu leveren we in heel Europa.”

Peter: “Zonder de steun van Annick was dit nooit gelukt. Het is cliché, maar als je als ondernemer niet de steun krijgt van je partner lukt het niet. In ons geval kunnen we hier dan nog samen aan werken. Daarenboven hebben we nog het geluk dat onze kinderen, Laure (13) en Kobe (9) ook al meehelpen.”

Annick en Peter in de koelcel waar de kersenboompjes klaar liggen voor transport. — © Karel Hemerijckx

Vorig jaar verdeelden we zo’n 27.000 boompjes met onze actie. Dat volume schrikt jullie niet af?

Peter: “We zijn erop voorzien. We hebben 25 hectare bomen staan: kersen, krieken en pruimen. Die kwekerijen liggen allemaal aan de kant van Landen, daar heb je grote percelen met goeie grond. Onze fruitplantages liggen allemaal in Nieuwerkerken. Het enten, bewaren en uitleveren van de bomen doen we hier in Nieuwerkerken. We maken jaarlijks zo’n 200.000 bomen: 85% kersen, 10% pruimen en 5% krieken. Wij kweken voornamelijk voor de professionele fruitteler en bevoorraden een groot deel van de Belgische markt maar we hebben ondertussen klanten zitten in bijna heel Europa. We hebben ieder jaar wat bomen over, dit jaar is dat in verhouding veel omdat we in landen als Rusland en Oekraïne niks meer kunnen leveren.”

Annick: “Professionele kwekers nemen grotere volumes bomen af, maar onze poort staat ook open voor wie maar één boompje wil kopen. Ik denk dat zelfs veel mensen in onze eigen straat niet weten dat dat hier kan.”

Ik las dat er 200 kersenrassen bestaan. Hoeveel zitten er in jullie aanbod?

Peter: “Een vijftiental. Maar lang niet elk ras is goed om in een particuliere tuin te zetten. Sommige rassen hebben echt overkapping en professionele zorg nodig. Als het aan de kust regent, zouden die kersen hier in Nieuwerkerken al beginnen barsten. (lacht) Voor de actie met Het Belang van Limburg hebben we degelijke (donker)rode rassen geselecteerd die ook geschikt zijn voor particulieren: Kordia, Regina, Burlat, Merchant en Lapins.”

Het gezin Durlet-Ector. — © Karel Hemerijckx

Moet je niet minstens twee kersenboompjes in elkaars buurt planten voor een goeie bestuiving?

Peter: “Wij verkopen goede zelfbestuivers. Lapins is daar een voorbeeld van, daar volstaat eentje van. Voor niet-zelfbestuivende rassen heb je er zéker twee nodig. In tuincentra of grootwarenhuizen zie ik vaak dat de kerselaartjes die ze aanbieden zelfbestuivend zijn, maar dat klopt meestal niet. Deze bomen zijn dan ook allemaal geënt op sterk groeiende, goedkope onderstammen die wel veel volume boom geven, maar weinig tot geen vruchten. Bomen die wij verkopen, zijn al snel twee meter groot. Het tweede of derde jaar heb je daar kersen van.”

Mensen die een boompje reserveren, gaan niet kunnen kiezen welk ras ze willen?

Peter: “Dat zou te ingewikkeld worden. We verdelen de boompjes willekeurig over Limburg. Het blijft voor de lezers een verrassing welk kersenboompje ze krijgen.”

Annick: “Na de uitdeling maken we bekend welke gemeente welke soort gekregen heeft. Als je een extra boompje wil kopen voor een betere bestuiving, kan je hier bij ons terecht tot 20 mei en kunnen we aanraden wat de beste combinatie is. Er zijn ook nog enkele pruimenbomen voorradig.”

Peter: “Wisselen of omruilen kunnen we niet doen. Ik ga er wel op letten dat ze in Noord-Limburg boompjes krijgen met een onderstam die beter geschikt is voor de zandgrond daar.”

Annick en Peter van DEPA-Fruit. — © Karel Hemerijckx

Is het makkelijk om kerselaars te kweken?

Peter: “De reden waarom er heel erg weinig kersenboomkwekers zijn, is dat het moeilijk is, zeer risicovol en kapitaalintensief. Om een idee te geven: een onderstam van een appelboom kost 30 cent, de onderstam van een kersenboom kost drie euro, tienmaal zoveel. Onze onderstammen komen trouwens van Duitsland, we mogen die zelf niet maken, dat is allemaal gecertificeerd.”

Wat zijn de grote uitdagingen in jullie sector?

Peter: “De kunst voor een boomkwekerij is twee jaar op voorhand inschatten wat een fruitteler twee jaar nadien wil aanplanten. Als de verkeerde persoon op het verkeerde moment de verkeerde dingen zegt over een bepaald ras, verkoop je daar geen ene boom meer van.”

Is personeel vinden een probleem?

Peter: “Wij hebben het geluk dat we ons bedrijf kunnen laten draaien met slechts twee vaste krachten. Het zijn twee topkerels die elkaar perfect aanvullen in alle werkzaamheden, zowel in de boomkwekerij als in de plantages en zo ervoor zorgen dat alles goed geolied loopt. Als je daar dan nog een aantal seizoenarbeiders uit Roemenië en Oekraïne bijtelt, komen we op jaarbasis aan 70 à 80 mensen. Deze mensen vinden lukt nog steeds goed. Daarenboven word ik nog bijgestaan door Toon Vanrykel die de na-service van verschillende kersenteeltbedrijven in binnen- en buitenland verzorgt.”

“Dit jaar gaat het een niet zo vroeg kersenseizoen worden” Annick Ector kersen(boom)kweker

En dan is er nog het gewasbeschermingsissue?

Peter: “Iedere fruitteler probeert zo milieubewust en ecologisch mogelijk te telen, maar ze moeten wel de consument tevreden houden qua kwaliteit. Die verwacht een gave appel, een mooie niet-gebarsten kers met een groen steeltje,... In de kersenteelt zit heel weinig insecticide maar voor de telers zijn de kersenvlieg en de regen de twee grootste problemen. De kersenvlieg bestrijdt men met onder meer met biologische middelen, tegen de regen hebben al vele telers een plastieken overkapping. Wij hebben ondertussen op al de percelen die overdekt zijn, ook een anti -insectendoek om het aantal gewasbeschermingsmiddelen te kunnen beperken. Een merendeel van de telers schermt zijn kersen tegenwoordig af tegen invloed van buiten, hij overkapt tegen regen, wind en schadelijke insecten. Een particulier kan tegenwoordig insectenvallen aan zijn boom hangen om de insecten weg te vangen.”

© Karel Hemerijckx

Speelt de klimaatverandering een rol?

Annick: “De laatste jaren zijn we steeds vroeger en vroeger aan het plukken. Geen weken eerder, en niet ieder seizoen, maar toch. Dit jaar gaat het alleszins een niet zo vroeg seizoen worden.”

Peter: “In het zuiden van Europa worden veel teelten moeilijker, het is er te warm. Die teelt schuift op naar het noorden. Kijk, iedere kersensoort heeft een aantal koude-uren nodig - een aanhoudende temperatuur lager dan 5 graden - om goed te produceren. De ene soort heeft veel koude-uren nodig, de andere wat minder. Als er een strenge winter is geweest, weet je dat sommige soorten veel kersen gaan opleveren. Er gebeurt meer en meer onderzoek naar soorten die minder koude-uren nodig hebben omdat de temperatuur overal hoger wordt, ook in de winter. Voor sommige soorten gaan we niet meer aan voldoende koude-uren raken in de toekomst.”

Hoe ziet jullie jaar eruit?

Annick: “We beginnen eind januari met enten, dat bomen maken duurt tot half maart. Als de grond opgewarmd en droog is in april gaan we die onderstammen planten en worden de bomen opgevolgd, aangebonden en zuiver gemaakt van mei tot juni. Daarna gaan we over op de pluk, sorteren en verkoop van kersen voor zowel de groothandel als voor de particulier. Ons kersenseizoen loopt van ongeveer 10 juni tot 10 augustus. Dan twee weken niks: vakantie! In september en oktober snoeien we de kersen, eind oktober trekken we de steunstokken uit en in november en december worden de bomen machinaal gerooid. Vervolgens sorteren we ze en gaan ze hier op het bedrijf een koelcel in van 1,5 graden tot ze afgehaald worden. Dat kan in november al zijn of tot in mei.”

© Karel Hemerijckx

Jullie willen ook zelf kersenteler blijven?

Peter: “Wij doen in kersen en alles wat ermee te maken heeft. Tot vuurpotten toe.”

Annick: “We hebben een boomkwekerij, doen eigen kersenteelt, sorteren ook voor derden en zetten die kersen samen met de onze af, voornamelijk in het buitenland, al zijn we steeds op zoek naar afzetmogelijkheden in het binnenland. De consument is steeds veeleisender, daar spelen we op in. We willen graag meer kersen aan particulieren verkopen.”

“Je vindt geen plukkers voor hoogstam meer, die staan stijf van schrik om 10 meter hoog te klimmen” Peter Durlet kersen(boom)kweker

Peter: “Mensen moeten meer Belgisch fruit eten, echt waar. De kwaliteit wordt bewaakt, sproeistoffen zijn gelimiteerd. In Oostbloklanden is die strenge controle er niet. Koop dus Belgisch fruit: appel, peer, kers, aardbei en pruim van hier. We hebben klanten in Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen die kersen thuis verkopen aan een mooie prijs. Hier in Limburg heb je bijna geen verkoop aan huis. Kraampjes naast de weg, dat wel, da’s iets anders, da’s vaak geen eigen teelt. Waar in Zuid-Limburg kan je nog het erf van een boerderij opgaan om een kilo kersen te kopen?”

Hoelang gaat een kersenboom mee?

Peter: “Op twee à drie jaar na de planting ben je aan het plukken, na twintig jaar wordt die boomgaard gerooid. Ondertussen is een ander perceel aangeplant. Je zet tussen de 1.200 à 1.600 kerselaars per hectare.”

Annick: “Het is allemaal geëvolueerd naar laagstam om zoveel mogelijk kwaliteitsfruit te plukken op een zo klein mogelijke oppervlakte.”

Peter: “Vroeger had je extensieve kersenteelt op hoogstam. Ze jaagden koeien onder die bomen en na tien jaar gingen ze eens kersen plukken. Ondertussen is er geen enkele verzekeringsmaatschappij die nog plukkers voor hoogstam wil verzekeren. Je vindt trouwens geen plukkers voor hoogstam meer, die staan stijf van schrik om 10 meter hoog te klimmen.”

© Karel Hemerijckx

Gaan de mensen die nu een laagstammetje reserveren deze zomer al kersen hebben?

Peter: “Neen, normaal gezien komen de eerste kersen zomer 2024. Bloesemen gaat het boompje dit jaar ook nog niet doen. Een kersenboom is delicaat. Soigneer hem goed, stamp de wortelkluit goed vast bij het planten, geeft hem steun, plant hem zeker niet op een natte plaats maar geef hem wel genoeg water te drinken. En volgend jaar heb je heerlijk fruit.”

Annick: “Én mooie bloesems. Sommige mensen zetten alleen daarom al een kersenboom.”

