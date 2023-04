Beringen

Als u een friteuse in huis heeft, is de kans bijna 50 procent dat er Fritel op staat. Fritel is een Limburgs merk, vandaag voor 100 procent in handen van Cindy van Ratingen. Zij heeft het merk – gesticht door haar vader – uitgebouwd tot een heel gamma aan keukenelektro. En ze droomt ervan de rest van de wereld te veroveren.