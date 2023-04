Fans van Bayer Leverkusen zorgen voor overlast en worden uit trein gehaald op weg naar Brussel

De politie heeft woensdag vlak over de grens in Maastricht een vijftigtal Duitse voetbalsupporters uit een trein gehaald nadat ze overlast hadden veroorzaakt. Ze waren op weg naar de wedstrijd van Union Sint-Gillis tegen Bayer Leverkusen die ’s avonds plaatsvindt in Brussel.

De politie kreeg rond het middaguur een melding dat het onrustig was in de trein uit Heerlen. De Bayer Leverkusenfans dronken in de trein en veroorzaakten overlast voor andere passagiers. Daarop werd besloten om op het station in Maastricht iedereen uit de trein te halen.

De politie noteerde de personalia van de ongeveer vijftig supporters en nam een groot aantal (lege) flessen drank in beslag. Er werden verder geen strafbare feiten geconstateerd, dus mochten de supporters daarna weer gaan. Volgens een politiewoordvoerder worden ze om vijf uur opgehaald met een bus die ze naar de wedstrijd in Brussel brengt.