In dit cultuurcentrum speelt Clouseau zijn énige zomershow op Vlaamse bodem: “We krijgen nu al telefoons van fans”

Clouseau speelt op woensdag 7 juni om 20.30 uur een exclusieve show in het cultuurcentrum Asse. Het is meteen de start voor de zomertournee van de band. Daarvoor richten de broers Wauters zich vooral op Nederland.

Koen en Kris kunnen terugblikken op een vruchtbaar jaar. In 2022 releasten ze hun veertiende studioalbum Jonge Wolven en werkten ze een succesvolle tournee af. Deze zomer richt Clouseau de blik op de festivals in Nederland. Shows in Vlaanderen staan er voorlopig nog niet op de planning, op eentje na.

“Clouseau was op zoek naar een geschikte zaal waar ze de set-up voor hun festivalshow konden testen”, zegt Joeri Van Mulders, programmator van het CC Asse. Voor die try-out klopte de band aan bij het CC Asse. “Onze zaal is vrij op die datum, heeft voldoende capaciteit en een podium waar ze hun set-up kunnen testen. We mochten Clouseau al verwelkomen voor hun theatertours, maar dit zal een echt festivaloptreden worden voor een staand publiek.”

Ticketrecord

Slechts 750 bezoekers zullen de try-out kunnen meemaken. “We krijgen nu al telefoons. De wachtlijst is zelfs al aangesprongen, enkel en alleen al door de aankondiging”, zegt Van Mulders. “Vrijdag om 10 uur start de ticketverkoop. We hebben geen idee hoeveel mensen tegelijk naar ons zullen surfen en bellen, maar we hebben nu al onze voorzorgen genomen. We zijn er klaar voor, maar ons ticketrecord gaat er morgen mogelijk aan.”

In het CC Asse reageren ze natuurlijk tevreden op de komst van Clouseau. “Ze zijn een van de allergrootste namen in Vlaanderen. Toeschouwers krijgen sowieso kwaliteit en een leuke avond. Met nieuwe nummers uit hun laatste plaat en hun grootste hits, gegoten in een heuse festivalshow. En dat exclusief in het CC Asse. Want voor alle duidelijkheid: een tweede avond voorzien we niet en andere shows in Vlaanderen zijn niet aangekondigd.”

Tickets voor de show in Asse zijn te koop vanaf vrijdag 21 april om 10 uur via www.ccasse.be/clouseau en telefoonnummer 02/456.01.60.