Vandenbroucke vraagt waakzaamheid geneesmiddelenagentschap over gebruik slaapmiddelen

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft het geneesmiddelenagentschap FAGG gevraagd extra waakzaam te zijn voor eventuele bijwerkingen van geneesmiddelen die als slaapmiddel worden gebruikt. Als zich daar meer problemen mee stellen dan aangenomen, dan verwacht hij dat het FAGG met voorstellen komt. Dat heeft de minister donderdag in de Kamer geantwoord op een vraag van Robby Decaluwé (Open Vld) over de gestegen verkoop van slaappillen zonder voorschrift.

“We gebruiken veel te veel slaapmiddelen en we gebruiken ze vaak verkeerd”, aldus Vandenbroucke. Die vaststelling is voor hem ook een reden om verder te zetten met investeringen in de geestelijke gezondheidszorg.

Daarnaast doet de minister een beroep op de apothekers. Er loopt vandaag al een project waarbij ze worden ingeschakeld om patiënten te helpen het gebruik van slaapmiddelen onder voorschrift af te bouwen. Hij vraagt nu apothekers ook bij voorschriftvrije geneesmiddelen waakzaam te zijn voor onderliggende problemen en als ze een probleem vaststellen, dat proberen ter sprake te brengen.

Tegelijkertijd vraagt Vandenbroucke aan het FAGG specifiek aandacht te besteden aan de bijwerkingen van geneesmiddelen die terecht of onterecht als slaapmiddel worden gebruikt en de nodige maatregelen te nemen in het geval een bepaald gebruik van producten echt risicovol is.

De Caluwé reageerde tevreden op het antwoord van de minister. Hij benadrukte dat slaapproblemen ernstig moeten worden genomen en dat ze vaak tot andere fysieke en psychologische problemen leiden. “We mogen ons niet in slaap laten wiegen door sympathiek ogende reclamespots”, aldus Decaluwé.