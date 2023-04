Lef en klasse van Brecel doen monden openvallen tijdens 4-4 in eerste sessie tegen Williams

Luca Brecel toonde in zijn eerste achtste finale ooit op het WK snooker wat hij allemaal in zijn mars heeft. Brecel hield in de eerste sessie gelijke tred (4-4) tegen Mark Williams, één van de topfavorieten, dankzij enkele gedurfde en wonderbaarlijke pots.

Drievoudig wereldkampioen Mark Williams (WR 8) staat voor de 21ste keer in de tweede ronde in het Crucible Theatre, voor Luca Brecel (WR 10) is dit de allereerste keer. Een gigantisch verschil in ervaring, dat in de beginfase van deze marathon naar dertien gewonnen frames leek door te wegen. Williams deed zijn bijnaam ‘Welsh Potting Machine’ alle eer aan en strafte de vroege missers en slappe defensieve shots van zijn tegenstrever ijskoud af. Gelukkig potte Brecel zijn eerste century van het toernooi om de schade in de eerste minisessie tot 1-3 te beperken.

De wedstrijd kantelde echter spectaculair na de pauze. Plots toonde Luca Brecel tot wat hij allemaal in staat is, de monden van de legendes Stephen Hendry en Dennis Taylor vielen in frame vijf letterlijk open in de BBC-commentaarbox. De manier waarop hij van op zwart de gele bal in het spel bracht vooraleer bij zijn wonderbaarlijke clearance bruin te dubbelen, bombardeert Brecel nu al tot favoriet voor het ‘shot of the championship’.

Na de overheerlijke 2-3 ging de rechtervoet van lefgozer Brecel vol op het gaspedaal. De 48-jarige Williams was zowaar van zijn melk en zag zijn ontketende opponent oververdiend drie frames op een rij pakken (4-3). Een spannend slotframe kantelde onder meer door een ongelukkige in-off van Brecel in het voordeel van Williams, bij 4-4 ligt alles open tijdens de volgende twee sessies op vrijdag (11u en 20u).

Luca Brecel-Mark Williams 4-4 (tussenstand, best of 25). Framescores: 20-94(68), 6-99(55), 112(103)-10, 9-120(113), 72-52, 68-8, 57(50)-1, 32-68.