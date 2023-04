Peter worden van je ex haar baby, zoals Niels Destadsbader? “Een ex kan na de liefdesrelatie een andere mooie rol krijgen in je leven”

Heuglijk nieuws voor zanger, acteur en presentator Niels Destadsbader. Hij is de trotse peter geworden van Dréetje, de dochter van… zijn ex. Op zijn Instagrampagina poseert hij met het meisje, zijn voormalige vriendin Nele, en haar nieuwe partner. Hoe moeilijk is het om na een stukgelopen relatie close te blijven? En hoe leg je dat uit aan de nieuwe partner?