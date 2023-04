SJOTCAST LATE NIGHT. Frank en Franky: “Deze voetbalavond deed pijn aan mijn hart, gelukkig heeft Union het nog een beetje kunnen verwarmen”

Het heeft niet mogen zijn. Nul op drie voor de Belgische ploegen in Europa. En toch kroop Yanko donderdagavond in de studio voor een nieuwe Sjotcast Late Night, in het gezelschap van niemand minder dan Frank Raes en Franky Van der Elst. Terwijl Yanko zich aan toogpraat bezondigt, ziet Franky een verklaring voor de penaltymissers van Anderlecht en heeft Frank lof voor het lef van Karel Geraerts.