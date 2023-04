Pensioenfonds Brussels Parlement zal vrijdag pensioenen beperken tot wettelijk plafond

De Raad van Bestuur van het Pensioenfonds van het Brussels Parlement spreekt zich vrijdag uit over de beperking van de parlementaire pensioenen tot het wettelijk plafond. Parlementsvoorzitter Rachid Madrane heeft donderdag aan voorzitter Eric Tomas van het Pensioenfonds gevraagd het punt te agenderen, laat hij in een mededeling weten. Een dertigtal gepensioneerde Brusselse parlementsleden zou volgens hem in aanmerking komen om een verhoogd pensioen te krijgen.

Madrane benadrukt dat er in het Brussels Parlement nooit een systeem van toeslagen op het pensioen bestaan heeft zoals dat in de Kamer bestond voor oud-voorzitters en hoge ambtenaren.

Net zoals in andere parlementen voorziet het reglement van de Pensioenkas van het Brussels Parlement dat het pensioen van een parlementslid bestaat uit 80% pensioen en 20% rente. Enkel het deel ‘pensioen’ wordt in rekening gebracht bij de berekening van het plafond dat voorzien is de wet-Wijninckx. Op die manier konden oud-parlementsleden het plafond overschrijden door de toevoeging van pensioenen uit andere professionele activiteiten.

In het Brussels Parlement zouden een dertigtal parlementsleden betrokken kunnen zijn, stelt Madrane in zijn mededeling. Het zou om verkozenen gaan die nog onder het oude pensioenregime van het Brussels Parlement vallen, waarbij een parlementaire carrière van 20 jaar volstond voor een volledig pensioen. Die grens werd in 2014 opgetrokken tot 36 jaar en in 2019 tot 45 jaar.

Donderdag heeft Rachid Madrane aan Eric Tomas gevraagd om de opdeling van het pensioen in een pensioen en een rente te schrappen. Dat punt komt op de agenda van de komende raad van bestuur van het Pensioenfonds, die vrijdag plaatsvindt.

Madrane wil ook dat de FOD Pensioenen voortaan de pensioenen toetst aan het plafond. Hij wil ook dat de Conferentie van Parlementsvoorzitters, die hij momenteel voorzit, de aanpassingen van de verschillende interne reglementen harmoniseert, “inclusief de wet-Wijnickx”.