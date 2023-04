Minister Peeters wil massa LEZ-boetes voor De Lijn vermijden: “Liever investeren in e-bussen”

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters wil er alles aan doen om te vermijden dat De Lijn vanaf 2026 massaal boetes moet betalen in de lage-emissiezones (LEZ) in Antwerpen en Gent. Vanaf dan dreigt De Lijn naar schatting 30 miljoen euro aan boetes te moeten betalen omdat Euro 6-bussen dan niet meer toegelaten zijn.

Emmissievrij openbaar vervoer in de steden in 2025. Dat was de ambitie in het Vlaamse regeerakkoord. Maar volgens directeur-generaal van De Lijn Ann Schoubs zal dat niet lukken. Dat liet ze eerder al verstaan en herhaalde ze in maart nog in een gesprek met Gazet van Antwerpen. Om de ambitie te halen zou 70 procent van de vloot moeten vervangen worden tegen 2025. Ook de (laad)infrastructuur is niet klaar.

Tegelijk is er het probleem van de lage-emissiezones (LEZ). Volgens de voorliggende LEZ-regels zullen Euro 6-bussen vanaf 2026 niet meer binnen mogen in Gent en Antwerpen. Voor De Lijn zou dat volgens Schoubs kunnen leiden tot naar schatting 30 miljoen euro aan boetes per jaar.

In antwoord op vragen van Orry Van de Wauwer (cd&v) en Karin Brouwers (cd&v) zegt minister Peeters dat ze er alles aan wil doen om die boetes te vermijden. “Ik zou die 30 miljoen euro veel liever investeren in e-bussen en andere vergroeningsprojecten dan in boetes voor het binnenrijden van een LEZ”, aldus Peeters. De Open Vld-minister noemt het LEZ-plan zoals het nu op tafel ligt “geen goed voorstel” en is daarom met haar bevoegde collega Zuhal Demir in gesprek voor een oplossing.

Groen-parlementslid Stijn Bex is niet te spreken over die houding van de Vlaamse regering. “Hoe cynisch kan je als overheid zijn? Aan de gewone burger vraag je om zich voor te bereiden op die LEZ en om eventueel te investeren in een nieuwe wagen. Maar als je als overheid je eigen regels niet haalt, dan moet er plots gepraat worden over uitstel? Geef gewoon toe dat er te weinig geïnvesteerd is in de vergroening van het openbaar vervoer”, aldus Bex.