Jeroen Meus bereidt je voor op je sportieve prestatie met bananenbrood, noedels met kip en pastasalade met halloumi

Voor 4 personen - 40 minuten

Bereid verse kippenbouillon. Hoe je dat maakt, lees je wat verderop.

Pel de sjalotten en snijd ze in lange fijne reepjes. Schil het stukje gember en snijd het flinterdun. Pel de look en snijd de teen in piepkleine stukjes. Snijd de rode chilipeper overlangs in tweeën en verwijder de zaadjes. Snijd de halve pepertjes in ultrafijne reepjes. Zet de wok met een scheut arachideolie op een stevig vuur. Laat de pan gerust 10 minuten voorverwarmen, totdat ze bloedheet is.

Breng water aan de kook en doe de rijstnoedels in een ruime schaal. Schenk het kokende water erover en laat de noedels even weken. Laat de noedels uitlekken in een ruime zeef. Scheur de grootste oesterzwammen in hapklare stukken. Snijd de Parijse champignons in kwartjes.

Snijd het groene loof van de lente-uitjes. Zet het mes haaks op de pijpjes en snipper ze in fijne ringen. Pluk ook het vlees van de kippenbouten en doe het in een schaaltje. Breek de eieren in een schaaltje en kluts ze met een vork. Neem een mengschaal en schenk er de sojasaus, de oestersaus en een scheutje sesamolie in. Voeg ook wat rijstazijn toe en roer. Proef of de smaken in balans zijn, en voeg indien nodig wat extra toe.

Doe een portie oesterzwammen in de hete wok en laat ze een minuut krachtig bakken. Roer niet meteen in de wok. Voeg dan de Parijse champignons toe. Laat een minuut meebakken. Voeg indien nodig een beetje extra olie toe, want de paddenstoelen werken als een spons. Voeg een portie van de stukjes kip toe.

Voeg een deel van de reepjes sjalot en chilipeper toe. Doe er ook wat lookstukjes en gember in. Roer pas na een halve minuut. Voeg ook de sojascheuten toe. Laat de wok op een heet vuur staan en maak met een spatel een kuiltje. Schenk daarin wat geklutst ei en roer voorzichtig. Zo verspreiden gestolde stukjes ei zich in de wok.