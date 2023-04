Overvloedig veel bomen met maretak, een zestiende-eeuws kasteel, een dorpsschooltje met een roerige geschiedenis … Het minste wat je van de Stinzenwandeling in het Hoeseltse Schalkhoven kan zeggen, is dat ze gevarieerd is. Wie de bruine bordjes volgt, krijgt er nu ook zomaar héél veel bloesems bij.