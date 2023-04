Stalker maakte ex Marly en haar neef af met bijna vijftien kogels

Bijna vijftien kogels vuurde stalker Eric V. af om zijn ex Marly Schapendonk en haar neef Witte van de Sande te doden. Zij zaten in de woonkamer en werden verrast. De schutter zegt zich de dubbele moord niet meer te herinneren.

In de Congostraat in Geistingen (Kinrooi) toonde Eric V. (57) donderdag aan de rechercheurs hoe hij in juli van vorig jaar zijn ex Marly Schapendonk (35) en haar neef Martinus ‘Witte’ van de Sande (40) doodschoot. Tijdens de reconstructie werd de volledige omgeving met nadarhekken afgesloten. De wedersamenstelling startte om 10 uur en duurde tot ongeveer 14.30 uur. Enkele nabestaanden zakten eveneens af naar de Congostraat waar ze vanuit een busje alles op video volgden.

Kogelregen

De dubbele moord werd op 12 juli 2022 in de vroege ochtend ontdekt. In het huis van Marly werden haar lichaam en het lichaam van haar neef aangetroffen. Eric V. vormde een tijdlang een relatie met Marly, maar toen zij de relatie verbrak ging de Nederlander uit Best haar stalken op een ziekelijke manier. De vrouw was doodsbang van hem en vreesde voor haar leven. Haar familie waakte daarom als een beschermengel over haar. Eerst bleef haar broer drie dagen op rij tot in het holst van de nacht bij haar. In de nacht van 11 op 12 juli zou martinus ‘Witte’ van de Sande bij haar komen waken.

Eric V. zou al wekenlang op de loer hebben gelegen alvorens hij toesloeg. Hij klom over de omheining van de buren en wandelde vervolgens het huis in de Congostraat binnen. Omdat het om een warme zomeravond ging stond de deur open. In de woonmaker werden Marly en haar neef Witte verrast door de stalker. Hij had een geladen pistool bij en haalde de trekker 13 tot 14 keer over. Zijn slachtoffers hadden geen schijn van een kans.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Eric V. vluchtte vervolgens met zijn auto en werd een dag later thuis ingerekend door de Nederlandse politie. Zelf beweert hij zich niks meer te herinneren van de moorden zelf. Tijdens zijn voorhechtenis in Nederland probeerde hij de overlevering aan ons land te voorkomen. Zijn toenmalige raadsman haalde aan dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Volgens de raadsman van Eric V. kon het Belgische gerecht niet tot de juiste straf komen “omdat ze in ons gerechtssysteem geen verminderde toerekeningsvatbaarheid kennen”, luidde het toen.

Maar de vraag om niet overgeleverd te worden aan ons land wuifden de Nederlandse rechters weg. Sindsdien verblijft de vijftiger in een Belgische cel.

Zijn huidige advocaat Jeroen Vandeberk bevestigt de reconstructie, maar laat zich inhoudelijk niet uit over het dossier. “Mijn cliënt verleende zijn volledige medewerking”, reageert hij kort.

Zeer emotioneel

Meester Bert Partoens treedt op voor enkele nabestaanden. Het gaat om Marly’s stiefmoeder, haar broer en onder meer haar dochtertje. Zij werden voor het eerst sinds de dubbele moord geconfronteerd met de weerzinwekkende feiten. “Ik kan je verzekeren dat het zeer emotioneel en enorm zwaar is geweest voor hen”, vertelt hij. “Ze hebben hun dochter, moeder en zusje verloren op een verschrikkelijke manier. Sindsdien staat hun leven op zijn kop. Zij gaan gebukt onder wat er gebeurd is en lijden er zwaar onder”, aldus Partoens.

Het onderzoek verloopt vlot. Verdachte Eric V. zal wel nog psychiatrisch onderzocht moeten worden.