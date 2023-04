Exact 55 jaar geleden werden de eerste gebouwen neergeplant voor OPZC in Rekem, vandaag zijn ze onder de sloophamer. — © Tom Palmaers

Lanaken

Het aantal bedden voor mensen met een verslaving aan alcohol, drugs of pillen wordt verdubbeld in psychiatrisch ziekenhuis OPZC Rekem. Omdat de problematiek toeneemt en de wachtlijst blijft groeien. Voor andere psychiatrische zorg zien ze het liever omgekeerd: minder patiënten in een bed, meer mensen met psychische problemen die thuis behandeld worden.