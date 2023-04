“Zij zijn het niet waard om les te geven”: dit denken onze lezers over schorsing leraren sportschool

Moeten leerkrachten ontslagen worden voor ongepaste opmerkingen die ze privé maken over hun leerlingen en collega’s? Of zijn dat soort uitspraken toegestaan mits ze plaatsvinden ‘onder vrienden’? Wij vroegen het aan onze lezers.

De WhatsApp-groep van een aantal leerkrachten aan de Hasseltse sportschool veroorzaakt heel wat commotie. In de groep zouden de leraren, die voornamelijk sportlessen geven, uitspraken hebben gedaan die niet door de beugel kunnen. Racisme, seksisme, homofobie, heel het lijstje zou aan bod zijn gekomen. Moeten hun uitspraken leiden tot ontslag? Of moeten ze privé vrijuit hun mening kunnen delen?

Voorbeeldfunctie

“We moeten een radicaal einde stellen aan het machogedrag, discriminerende bashings, pestgedrag, seksisme, homofobie ... Reeds in privékring is dat onaanvaardbaar, maar in de werkomgeving moet er een totale nultolerantie op komen. Ogenblikkelijk ontslag en politieaangifte”, reageert H. op onze vraag. Hij is daar niet alleen in, want ongeveer de helft van de respondenten wil de betrokken leerkrachten weg uit het onderwijs.

“Ze hadden zogezegd een voorbeeldfunctie maar zijn het niet waard om les te geven. Met naam en foto te kijk zetten, die onnozelaars”, doet Raymond er nog een schepje bovenop. Deze voorbeeldfunctie wordt door veel van onze lezers aangehaald. “Een slechter voorbeeld kun je je niet voorstellen voor de toekomstige jeugd. Oprotten, liefst zonder uitkeringen”, laat Michael weten.

Privé is privé

Niet iedereen is het met hen eens. “De directie had eerder kunnen ingrijpen en in gesprek gaan. Het proces wordt via de media gevoerd. Dit had intern geregeld moeten worden. Hoewel het totaal ongepaste reacties zijn, vind ik dat ze niet veroordeeld kunnen worden op basis van berichten. Echt pestgedrag moet bestraft worden”, klinkt het aan de andere kant van het debat.

Mensen die de leerkrachten liever niet ontslagen zien worden, doen dat vooral omdat de uitspraken in private kringen werden gedaan. “Als iedereen zou moeten veroordeeld worden met zekere gedachten in het hoofd, moet iedereen achter de tralies. De WhatsApp-groep was bestemd voor privégesprekken”, schrijft Cath. “Privé is privé. Het zijn ook maar mensen”, vindt ook Andy.

Anderen vinden dan weer dat dat er niet toe doet. “Privé of niet, dit doe je gewoon niet. Zij hebben enkel te oordelen over de schoolprestaties en niet over uiterlijk of geaardheid”, is Johan van mening. “Leerkrachten hebben een voorbeeldfunctie en door homofobe en racistische opmerkingen over leerlingen en collega’s ga je onbewust ook de houding van de leerlingen beïnvloeden”, vindt ook Gilberte.

Nuances

Een ander deel van onze lezers kijkt dan weer liever de kat uit de boom. “Wanneer je niet de juiste toedracht van de hele zaak hebt, kan je onmogelijk zeggen of ze al dan niet moeten worden ontslagen”, merkt Sofie op. “Tussen hetgeen er echt gebeurd is en hetgeen in de media verscheen, kan nog een hele wereld van nuances liggen. Misschien is het aandeel van elke leerkracht afzonderlijk in die befaamde WhatsApp-groep verschillend”, is ook Filip van mening.