PODCAST KOERS: “Remco Evenepoel heeft zeker drie troeven in zijn duel met Pogacar”

Zondag krijgen we in Luik-Bastenaken-Luik het eerste echte duel tussen de twee renners die het vaakst in één adem genoemd worden met de GOAT, Eddy Merckx. Remco Evenepoel heeft aantal argumenten om zich aan op te trekken in het langverwachte duel met Tadej Pogacar. Chef wielrennen Wim Vos en Jan-Pieter De Vlieger gooien ze in de weegschaal in een nieuwe aflevering van de Koers is van Ons.