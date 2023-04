Gregor Mühlberger boekt in de Alpen zijn eerste ritzege voor Movistar

Gregor Mühlberger heeft de vierde etappe in de Ronde van Alpen gewonnen. Voor het eerst in deze vijfdaagse wielerronde vochten de favorieten het niet uit voor de ritzege, maar kwam de winnaar uit een vroege vlucht van veertien renners. Het was uiteindelijk de Oostenrijker Mühlberger (Movistar) die het sprintje van de sterkste drie vluchters won, zijn eerste zege voor Movistar.

Na drie aankomsten bergop op rij lag de finish van de vierde etappe deze keer in de vallei. In de 152 kilometer tussen Rovereto en Predazzo zat wel erg veel klimwerk. Dat traject inspireerde de vluchters. Een kopgroep van veertien renners, zonder Belgen, bleek geen reëel gevaar voor de leiderspositie van de Brit Tao Geoghegan Hart. Zijn ploegmaats deden geen poging om de vluchters terug te nemen.

Voorin bleek op de laatste beklimming de amper negentienjarige Italiaan Giulio Pellizzari bergop de sterkste, maar in de afdaling kwamen de Oostenrijker Gregor Mühlberger en de Noor Torstein Traeen terug bij de tiener aansluiten. In de sprint van die drie haalde Mühlberger het vanop de kop, voor Traeen en Pellizzari. Het is de zevende profzege voor de 29-jarige Mühlberger, maar zijn eerste sinds juli 2020.

Geoghegan Hart finishte 3:22 na ritwinnaar Mühlberger in de groep van de favorieten, maar dat volstond ruimschoots om daags voor de slotdag zijn leidersplaats in het algemene klassement vast te houden. Vrijdag eindigt de Ronde van de Alpen met een etappe van 144 kilometer tussen Cavalese en Brunico, waarvan de finish opnieuw in de vallei ligt.

Top-drie

1. Gregor Mühlberger (Movistar)

2. Torstein Traeen (Uno-X)

3. Giulio Pellizzari (Green Project-Bardiani)