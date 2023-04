Hoop voor Everton in volle degradatiestrijd: Rode Duivel Amadou Onana traint weer mee na lichte blessure

Dyche gaf nog aan dat hij hoopt dat Onana kan spelen in de wedstrijd tegen Crystal Palace zaterdag. “Amadou heeft in de loop van de week progressie gemaakt, maar we zullen zien hoe hij zich zaterdag voelt”, gaf de 51-jarige Brit aan. Ook de Engelse aanvaller Dominic Calvert-Lewin is terug fit na een dijbeenblessure, die hij in februari opliep. Zijn enige goal dit seizoen dateert van oktober in de 3-0 zege tegen Crystal Palace, de tegenstander dit weekend. De Ierse rechtsachter Seamus Coleman staat dan weer aan de kant met een hamstringblessure.

Bij afwezigheid van Onana verloor zijn ploeg vorige zaterdag met 1-3 van Fulham. Everton blijft zo op de rand van de degradatiezone. Roy Hodgson kon na het ontslag van Patrick Vieira bij Crystal Palace het tij helemaal keren. Palace haalde een negen op negen tegen rechtstreekse degradatieconcurrenten Leicester, Leeds United en Southampton. Volgende week komt revelatie Newcastle over de vloer in Goodison Park.