Proces over kindermisbruik tegen Christian Brückner, ook verdachte van moord op Maddie, afgeblazen

De naam van Christian Brückner raakte wereldwijd bekend toen hij gelinkt werd aan de verdwijning van de Britse peuter Maddie McCann. Zij verdween begin mei 2007 in Portugal toen ze daar op vakantie was met haar gezin.

Tijdens het onderzoek naar de Duitser ontdekte de autoriteiten dat hij in het Zuid-Europese land andere kinderen seksueel had misbruikt en verkracht. De Duitse justitie wilde hem daarvoor vervolgen.

Omdat Brückners laatste officiële verblijfplaats in Duitsland de stad Braunschweig was, boog de rechtbank daar zich over de zaak. Maar volgens de advocaten van de Duitser leefde hij daarna nog elders in Duitsland, waardoor het proces in Braunschweig niet geldig zou zijn. De rechters in de stad erkennen dat nu zelf ook, melden Duitse media.

De huidige beslissing van de rechtbank in Braunschweig slaat voor alle duidelijkheid dus niet op de zaak McCann. Het blijft onduidelijk of er ooit nog een proces volgt over Maddie zelf, van wie het lot al zestien jaar onbekend is.

Brückner zit momenteel een straf van zeven jaar uit voor een andere verkrachting in de Portugese plaats waar Maddie verdween.