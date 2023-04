Erhan Demirci: “Ik was een wereldvoetballer.” — © rr/ld

Voetbaldier Erhan Demirci (40) maakte in zijn jeugdjaren furore als scorende spits bij HO Oostham en Taxandria Kwaadmechelen. “Ik was een wereldvoetballer”, lacht de Hamse komiek. Levert de steun van de grappenmaker zijn ex-club extra stemmen op in de verkiezing van ‘Beste Club van Limburg’?