Onze tv-tips: magistraal optreden, leraars en alcohol en een Britse speurder

Drunk

Canvas, vr, 21.30u

Een tragikomische film van Thomas Vinterberg met Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen en Maria Bonnevie, over vier leraars die een theorie over alcohol als stimulans voor energie en creativiteit in de praktijk willen brengen in de klas, met alle gevolgen van dien. De film won tal van prijzen, waaronder een Oscar voor Beste Internationale Film en vier Europese Filmprijzen.

Endeavour

Een, vr, 20.40u

Start van het voorlaatste seizoen van de populaire Britse reeks, ooit begonnen als prequel op Inspector Morse. Dit keer speelt het verhaal zich af in 1971. Endeavour is moe van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Maar de terneergeslagen detective, zelden te zien zonder whisky in de hand, duikt in een moord op een universiteit die mogelijk verstrekkende politieke gevolgen heeft.

Prince & The Revolution Live

NPO3, vr, 21.15u

Voor een publiek van meer dan 50.000 mensen brengt de zanger zijn grootste hits, waaronder Let’s Go Crazy, 1999, Little Red Corvette, When Doves Cry en The Beautiful Ones. Het hoogtepunt is een twintig minuten durende versie van Purple Rain. De energie van Prince in combinatie met zijn band The Revolution maakt dit tot een van de beste Prince-concerten die ooit gefilmd werden. (tove)