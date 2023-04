Niet groter dan een afstandsbediening: chihuahua Pearl is de kleinste hond ter wereld

Chihuahua Pearl is de kleinste hond ter wereld. — © Guinness Book of Records

Chihuahua Pearl heeft het wereldrecord te pakken van kleinste hond. In een statement zegt Guinness World Records dat Pearl kleiner is dan de gemiddelde afstandsbediening voor de televisie en ongeveer net zo lang is als een dollarbiljet.

Pearl is net iets meer dan negen centimeter groot en ruim twaalf centimeter lang. Ze is geboren in september 2020 en woog toen minder dan 28 gram. Nu weegt ze 553 gram. Haar baasje Vanesa Semler zegt dat dat komt door haar “voorliefde voor kip, zalm en ander eten van hoge kwaliteit”. Pearls tante Milly was hiervoor de kleinste hond ter wereld. Zij was 70 millimeter groter.

Guinness liet Pearl opmeten bij een dierenarts in de Amerikaanse staat Florida. Hiervoor werd een speciaal meetinstrument voor honden gebruikt. Daarna werd Pearl gepresenteerd bij een talentenshow in Milaan die Guinness zelf organiseerde. Daar zei Semler dat haar hond net iets groter dan een theekop was. Het bedrijf dat wereldrecords bijhoudt, liet ook weten dat Pearl drie keer van haar pootjes tot haar schouderbladen is gemeten, voordat ze officieel tot de kleinste hond ter wereld werd gekroond.