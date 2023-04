20-jarige straatracer met gele bromfiets gepakt in Heusden-Zolder

In totaal moesten 479 bestuurders woensdag blazen. Een van hen moest zijn rijbewijs drie uur inleveren. Een 58-jarige man uit Houthalen-Helchteren bleek liefst 2,53 promille alcohol in zijn bloed te hebben, ruim vijf keer meer dan toegelaten. Hij verloor zijn rijbewijs meteen voor vijftien dagen. Er werden ook 38 bestuurders betrapt op hun gsm en één bestuurder zonder rijbewijs. Een voertuig dat niet gekeurd en niet verzekerd was, werd in beslag genomen.

De politie voerde ook verhoogd toezicht uit in de wijk Lindeman, vlak bij de grens met Houthalen-Helchteren, omdat daar veel meldingen waren van onveilig rijgedrag met bromfietsen. Daarbij kon woensdag een gele bromfiets in beslag genomen worden die noch verzekerd, noch ingeschreven was. De 20-jarige eigenaar uit Heusden-Zolder had de bromfiets afgelopen week gekocht in Nederland, maar nog niet in regel gebracht.

Bovendien reed de jongeman zonder helm en had hij niet het juiste rijbewijs. Eerder deze week was de jonge straatracer al weggevlucht voor de politie. Hij mag het later gaan uitleggen bij de politierechter. Zijn bromfiets wordt in beslag genomen tot na de uitspraak. De jongeman zal daarvoor de kosten moeten betalen. siol