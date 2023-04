Spectaculaire beelden: sociale woningcomplex in Kolderbos gaat tegen de vlakte

Genk

In Genk wordt vandaag een stukje geschiedenis geschreven met de afbraak van een sociale woningcomplex in Kolderbos. Sinds vanochtend wordt het kenmerkende gebouw op Hooiweg 105 gesloopt. Er waren 99 appartementen in het gebouw. In de plaats komen er 70 nieuwe woningen, een mix van huizen en appartementen. Met de nieuwbouw trekt woonmaatschappij Nieuw Dak een wissel op de toekomst van sociaal wonen in Genk.(kabu)