Renars-Pauls Jansons en Lindemans Aalst zullen tegen Menen moeten knokken voor vijfde plaats: “Het is geen schande om te verliezen van Roeselare’’

Lindemans Aalst zal zaterdag in de thuismatch tegen Menen de vijfde plaats moeten veiligstellen. Winst tegen het ongenaakbare Roeselare zat er woensdagavond immers niet in.

Indien Aalst twee sets kon winnen tegen Roeselare, dan was Lindemans al zeker geweest van die vijfde plek. Voor Roeselare stond de leidersplaats op het spel en dus lieten de West-Vlamingen geen steek vallen. Het werd drie keer 21-25. “Roeselare stond nochtans niet aan honderd procent te spelen”, zegt Renars-Pauls Jansons. “Je zag aan hun houding dat zij niet met het mes tussen de tanden op het terrein stonden, maar zelfs aan tachtig procent slaagden zij erin om de wedstrijd te domineren.’’

De thuisploeg speelde bij momenten nochtans goed mee en haalde enkele keren een achterstand op. “Op de beslissende momenten duwden zij het gaspedaal even in en dat bleek telkens genoeg voor setwinst. Het is natuurlijk geen schande om te verliezen van een Europese finalist . Wij waren soms de evenknie, maar maakten af en toe kleine foutjes, zij niet.’’

Thuisvoordeel barrages

Robbe Van de Velde zat wel op de bank, maar kwam nog niet in actie. De Temsenaar werd gespaard voor het duel van zaterdag tegen Menen. “Die wedstrijd moeten wij winnen om het thuisvoordeel in de barrages te hebben”, vertelt Jansons. “Wij spelen eerst thuis tegen Guibertin. Winnen wij die match dan hebben wij opnieuw het thuisvoordeel tegen de winnaar uit het duel tussen Menen en Achel.”

Het Europese ticket is belangrijk voor Lindemans Aalst. De meerderheid van de spelers zal er niet meer van kunnen genieten, maar dat maakt de motivatie er niet minder om. “Ook ik zal er volgend seizoen niet meer bij zijn”, licht Jansons ons toe. “Maar ik heb twee mooie jaren beleefd bij Aalst en wil de club aan dat ticket helpen. Tegen Roeselare mocht ik van de coach weer starten. In Leuven liep dat met een sisser af, nu zat ik veel beter in de match en scoorde ik vlot. Thuis en tegen betere ploegen kan ik altijd iets meer blijkbaar.”

In de kijker spelen bij Letland

De bijna 21-jarige Let gaat na Aalst op zoek naar een nieuw avontuur. “Ik heb nog altijd geen nieuwe club. Deze zomer ga ik met de Letse nationale ploeg aan de slag in de Silver League. Ik hoop mij daar in de kijker te spelen van een nieuwe werkgever. In de twee seizoenen bij Aalst speelde ik niet veel. Ik hoop bij een nieuwe club meer te spelen. Waar, dat maakt mij eigenlijk niet zoveel uit.’’