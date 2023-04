Profvoetballer die uit de kast kwam, last pauze in “na roerige tijd”: “Beter om nu even gas terug te nemen”

Jakub Jankto komt dit seizoen niet meer in actie voor zijn club Sparta Praag. De Tsjechische international, die eerder dit jaar bekend maakt dat hij homoseksueel is, last na een roerige tijd een pauze in.

Middenvelder Jakub Jankto kreeg veel steun, maar er is ook veel op hem afgekomen na zijn coming-out. “Het is beter voor mij om nu even gas terug te nemen en op mijn gezondheid te letten”, aldus de 27-jarige voetballer op Instagram.

“Het was sportief niet echt een goed jaar voor mij. Het is verdrietig dat ik mentaal en fysiek niet in staat ben om te blijven spelen en de club te helpen in de strijd om de titel en de beker.” Volgens zijn club Sparta Praag kreeg Jankto eerder deze week problemen nadat hij weigerde mee te werken bij een verkeerscontrole en stopt hij om ’persoonlijke redenen’ dit seizoen met voetballen. Jankto maakt ook deel uit van de Tsjechische nationale ploeg.

© Instagramstory Jankto