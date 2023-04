De statistieken zijn duidelijk! Remco Evenepoel begint aan een aartsmoeilijke maar niet onmogelijke opdracht

Remco Evenepoel verschijnt zondag aan de start van Luik-Bastenaken-Luik na drie weken zonder competitie. Onmogelijk is de opdracht niet maar de statistieken staan niet aan de kant van Evenepoel. Sinds 2000 slaagden slechts vier renners erin om Luik-Bastenaken-Luik te winnen zonder de Waalse Pijl te hebben gereden. En winnen in Luik na drie weken inactiviteit? Not done! Het zal een straf nummertje zijn, wil Evenepoel zichzelf opvolgen.

Eerst het geruststellende nieuws: Remco Evenepoel is ooit straffer uit de hoek gekomen dan wat hij zondag moet realiseren. Vorig jaar zakte de wereldkampioen na een hoogtestage in het Syncrosfera Hotel in Denia af naar de Clasica San Sebastian. Evenepoels laatste wedstrijd dateerde toen van 26 juni, de Clasica werd gereden op 30 juli. Evenepoel degradeerde de concurrentie en won met bijna twee minuten voorsprong op Pavel Sivakov, Tiesj Benoot gaf als derde al meer dan twee minuten toe. Tadej Pogacar, een week voordien tweede geëindigd in de Tour, haalde niet eens de finish.

Remco Evenepoel won vorig jaar de Clasica San Sebastian na meer dan een maand uit competitie te zijn geweest. — © Sirotti / Icon Sport

Maar zondag liggen de kaarten enigszins anders. Evenepoel komt opnieuw van een hoogtestage maar ditmaal een echte, eentje waarbij hij drie weken lang op de flanken van de Teide heeft geslapen op meer dan tweeduizend meter hoogte. De rest van het peloton heeft deze keer geen grote ronde in de benen. Pogacar en co zijn fysiek gerodeerd en normalerwijs nog niet aan het eind van hun bobijn.

Nu is Evenepoel de renner die ook zonder competitie meteen kan uitblinken. Maar de Clasica San Sebastian valt qua parcours noch deelnemersveld te vergelijken met Luik-Bastenaken-Luik. Een zwaarder parcours is niet meteen een handicap voor Evenepoel, een sterker deelnemersveld is iets waarmee hij zal moeten afrekenen.

Slechts vier deden het hem voor

Maar er is vooral die ene statistiek. Luik-Bastenaken-Luik wordt haast nooit gewonnen door een renner die vier dagen eerder niet aan de start stond van de Waalse Pijl. Evenepoel zelf reed vorig jaar wel degelijk de Waalse Pijl, weliswaar in dienst van kopman Julian Alaphilippe. Sinds 2000 gebeurde het slechts vier keer dat de winnaar in Luik niet aan de start stond van de Waalse Pijl. In 2021 won Tadej Pogacar zonder de Waalse Pijl te rijden omdat zijn team zich noodgedwongen had teruggetrokken als gevolg van corona. En in 2010 spurtte Alexander Vinokourov in Ans sneller dan zijn medevluchter Alexander Kolobnev, een ontknoping die niet onbesproken bleef omdat vermoed werd dat Vinokourov de zege gekocht had. Bon, ook Vinokourov won zonder de Waalse Pijl op zijn programma. Hij reed als voorbereiding immers de Tour of the Alps en kwam pas op vrijdagavond naar België afgezakt. En dan is er nog die ietwat vreemde zege van Primoz Roglic in 2020. De wedstrijd vond in het door corona geteisterde seizoen plaats op 4 oktober. Ook Roglic stond toen niet aan de start van de Waalse Pijl maar had een week eerder wel het WK in Imola gereden. Ook Simon Gerrans startte in 2014 niet in de Waalse Pijl maar had in de weken voor Luik wel deelgenomen aan de Amstel Gold Race en de Brabantse Pijl.

Alejandro Valverde won vier keer in Luik en reed daarbij telkens de Waalse Pijl. — © BELGA

Voor het overige stond elke winnaar van Luik wel aan de start van de Waalse Pijl. Meer zelfs, tot vijf keer toe was de winnaar in Hoei ook die in Luik: drie keer Alejandro Valverde, Davide Rebellin en Philippe Gilbert. Wordt Tadej Pogacar de vierde renner die sinds 2000 de dubbelslag realiseert? Of is Remco Evenepoel op zijn 23ste nog maar eens klaar voor een huzarenstukje?