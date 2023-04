Balen voor Thomas Meunier: verdediger staat opnieuw aan de kant bij Dortmund met spierblessure

De Rode Duivel sukkelt met een spierblessure aan de adductoren, die hij vorig weekend opliep tijdens een wedstrijd met de tweede ploeg van Dortmund in de Duitse derde klasse. Terzic gaf aan dat de Rode Duivel met zijn blessure een tot twee weken buiten strijd is. Ook Julien Duranville, die deze winter voor 8,5 miljoen van Anderlecht naar Dortmund trok, revalideert sinds december nog van een gescheurde hamstring.

Defensie in de lappenmand

Verder kampt Dortmund met andere blessures in haar defensieve linie. Zo zijn de Duitse centrale verdedigers Niklas Süle en Nico Schlotterbeck onzeker voor de wedstrijd tegen de winnaar van de Europa League vorig jaar. De Franse aanvaller Anthony Modeste verdraaide zijn knie op training en is ook twijfelachtig. Volgens de Duitse coach is er wel een kans dat alle drie tijdig fit geraken.

Meunier zat de voorbije maanden in een sukkelstraatje bij Dortmund. In oktober vorig jaar brak hij zijn jukbeen. Hij haalde het WK met de Rode Duivels wel, maar viel in januari bij Dortmund opnieuw uit met een dijblessure. In februari vierde hij zijn rentree, maar coach Terzic gebruikte hem nauwelijks als wisselspeler. Meunier deed voor de voorbije interlands met de Rode Duivels ook al wedstrijdritme op bij het tweede elftal van Dortmund in de Duitse derde klasse. Begin deze maand sukkelde hij nog met de rug. In 2023 speelde Meunier nog maar negentien minuten voor de hoofdmacht van de Borussen.