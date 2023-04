NMBS lanceert campagne om nog eens 800 nieuwe medewerkers te vinden

Begin dit jaar werd bekendgemaakt dat de spoorbedrijven NMBS en Infrabel dit jaar 2.400 vacatures in te vullen hadden, waarvan 1.600 bij de spoorwegmaatschappij en 800 bij de spoornetbeheerder.

Bij de NMBS zijn intussen al ruim 800 mensen geselecteerd, zegt de spoorwegmaatschappij donderdag in een persbericht. De meesten van hen zijn ook al effectief aan de slag gegaan, of stromen de komende weken en maanden in.

Maar er moeten dit jaar dus nog eens evenveel nieuwe mensen gevonden worden. Daarvoor wordt een nieuwe campagne gelanceerd. De slagzin ‘Maak mee het verschil bij NMBS’ speelt in op de maatschappelijke impact van de job, hetgeen een van de belangrijkste motivaties blijkt voor kandidaten om bij de spoorwegmaatschappij te solliciteren.

Operationeel personeel

De meeste vacatures zijn er voor operationeel personeel, zoals treinbegeleiders en treinbestuurders, technici voor de werkplaatsen, veiligheidsagenten bij Securail en ook personeel in de stations of voor de klantendienst. Maar er zijn ook vacatures voor bijvoorbeeld architecten en werfleiders, of voor jobs in de bundels (waar treinen geparkeerd worden en klaargemaakt voor vertrek).

De spoorwegmaatschappij geeft aan dat het in een krappe arbeidsmarkt niet eenvoudig is om de vacatures in te vullen, maar merkt wel dat ze populairder zijn: “tijdens de eerste drie maanden van dit jaar ontving ze dubbel zoveel sollicitaties als in dezelfde periode vorig jaar”, zegt NMBS.

Meer informatie over de vacatures staat op nmbs.be/jobs.