Eerste Europese regels voor opvolging transacties met cryptomunten goedgekeurd

Het Europees Parlement heeft donderdag in Straatsburg het licht op groen gezet voor de eerste Europese regels om transacties in bitcoins en andere crypto-activa op te sporen. De regels die gelden voor traditionele transacties worden zo ook van toepassing op cryptotransacties.

Met 529 tegen 29 stemmen (14 onthoudingen) gaven de parlementsleden hun fiat aan een akkoord met de lidstaten over een verordening die ervoor moet zorgen dat cryptotransacties steeds gevolgd kunnen worden en verdachte transacties geblokkeerd, een nieuw wapen in de strijd tegen witwaspraktijken en terreurfinanciering.

“De cryptowereld is amper gereguleerd en criminelen maken daar handig gebruik van om in alle anonimiteit te kunnen opereren. Daar komt nu een einde aan. Betalingen met cryptoactiva worden traceerbaar, in lijn met de regels voor traditionele betalingen”, verklaarde Assita Kanko (N-VA), die mee onderhandelde over de tekst.

De zogenaamde ‘reisregel’ zal binnenkort ook van toepassing zijn op transacties in crypto-activa. Informatie over de bron en de begunstigde zullen dus meegaan met de transactie en aan beide zijden van de overdracht worden opgeslagen.

De regels gaan ook gelden voor transacties van meer dan 1.000 euro van van zogenaamde ‘unhosted wallets’ (portemonnees van particuliere gebruikers) wanneer ze communiceren met ‘hosted wallets’ die worden beheerd door serviceproviders.

“Maar een drempel van 1.000 euro, zoals voor bankoverschrijvingen, is eigenlijk vrij zinloos in de cryptowereld. In kleine bedragen zitten vaak grote misdrijven verborgen. Er zijn fondsenwervingen door terroristen met bedragen van rond de 100 euro en betalingen aan kinderpornowebsites van 10 of 20 euro”, stipt Kanko aan.