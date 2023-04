Opnieuw speculatie over gezondheid Poetin nu foto opduikt met litteken in hals

De geruchten dat Vladimir Poetin ziek is, steken opnieuw de kop nu de Russische president afgelopen zondag een orthodoxe dienst bijgewoond heeft in Moskou. Daar viel een litteken in de hals van de president veel waarnemers op.

”Vladimir Poetin arriveert in de Christus-Verlosserkathedraal in Moskou om de paasdienst bij te wonen.” Dat schreef het Russische persbureau TASS bij een foto van de president, met sombere blik en een kaars in de hand. Maar dat is niet waar iedereen het nadien over had. Waar wel over gepraat en gespeculeerd wordt: het wel erg opvallende litteken in de hals van de president, net onder zijn kin.

(lees verder onder de tweet)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De voorbije maanden deden al veel geruchten de ronde over de gezondheid van Poetin. Kanker, Parkinson, of allebei? Niemand kon uitsluitsel geven, maar waarnemers en inlichtingendiensten zagen genoeg aanwijzingen om ervan uit te gaan dat de Russische president ziek is.

Het litteken doet de geruchtenmolen weer volop draaien. Het waren de Oekraïense nieuwssite Dialog.ua en journalist Denis Kazansky die de aandacht erop vestigden. “Dit lijkt een aanzienlijk litteken”, klonk het bij Dialog. Kazansky speculeerde dan weer dat het litteken de vorm van een Z heeft, de letter die de Russen zich toe-eigenen. Ook de Oekraïense politicus Oleksej Goncharenko vond het litteken opvallend. “Hij zag er echt niet goed uit in de kerk”, zei hij op zijn YouTube-kanaal. “En op de foto’s zie je dat litteken duidelijk. Waarschijnlijk heeft hij een of andere medische procedure ondergaan.”

Schildklierkanker

Een van de theorieën die al eerder de ronde deed, was dat Poetin schildklierkanker heeft. Onder meer de onafhankelijke Russische nieuwssite Proekt speculeerde daarop, omdat de in schildklierkanker gespecialiseerde oncoloog Jevgeni Selivanon vaak meereist als Poetin ergens naartoe gaat. Wat die theorie ook aanwakkert: als Poetin behandeld zou zijn voor schildklierkanker, dan zou de plaats van het litteken wel de plaats zijn waar dokters in de hals snijden om de schildklier minstens gedeeltelijk weg te nemen.

Vanuit het Kremlin blijft het altijd heel stil over de gezondheid van Poetin. De enige die er al eens iets over zei, was de Russische buitenlandminister Lavrov, enkele maanden geleden. Die zei toen dat Poetin “kerngezond” is.