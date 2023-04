Een collega storen na de uren? Mij niet bellen!

In haar boek ‘Minder werken, meer doen’ haalt mental coach Anneleen De Lille het verschil aan tussen een integrator en een segmentator.

Een integrator vindt het niet erg om het huishouden tussen het werken door te doen. Voor hem of haar is het ook geen energieverlies als een collega nog belt om negen uur ’s avonds.

Een segmentator daarentegen moet echt kunnen schakelen en loskomen van het werk om te ontspannen.

“Het onderscheid tussen de twee is relevant voor wat iemand energie geeft of kost”, stelt ze. Soms wordt weleens gedacht dat een segmentator minder graag werkt, maar dat is volgens De Lille niet zo. “Segmentators zijn minstens even gemotiveerd, maar ze willen hun werk wel goed kunnen afbakenen.”

Naast deze twee profielen heb je nog een grijze zone. “Zo kan iemand het niet erg vinden om tussen maandag en vrijdag werk en privé te mixen, maar wil hij of zij tijdens de vakantie er echt wel even tussenuit zijn.” Weet jij van je collega’s of ze integrators of segmentators zijn? “Spreek daarom uit welk type je bent. Alleen zo kun je rekening houden met elkaar.”

Hybride werken

Volgens De Lille zijn onderlinge afspraken in je team zeker aan te bevelen. En verder is het onderscheid tussen de profielen van integrator en segmentator in tijden van thuiswerk eens te meer van tel.

“Misschien vind je het sinds het hybride werken wel moeilijker om in te schatten wanneer je je collega’s kunt bellen”, stelt ze. “Zo zou het kunnen dat jij het leuk vond om elkaar gisteravond nog even te horen om een vergadering voor te bereiden, maar dat je collega daarna de slaap niet kon vatten.”

Bron: Jobat.be