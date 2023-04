Thierry Neuville start in Kroatië voor betreurde teamgenoot: “We moeten proberen te genieten zoals Craig zei”

LEES OOK. Team Thierry Neuville start met slechts twee wagens in Rally van Kroatië uit respect voor overleden Craig Breen

Eén wagen bleef achter in het assistentiepark, de wagen van Craig Breen. De wedstrijdwagen was volledig klaar en stond centraal in de assistentieruimte toen zijn teamgenoten Thierry Neuville en Esapekka Lappi naar de shakedown vertrokken.

Op het einde van de eerste doortocht sprak Neuville voor het eerst sinds het ongeval van zijn betreurde teamgenoot. “We vinden het allemaal jammer wat er gebeurd is. Het wordt voor iedereen een zwaar weekend. Maar als team en als rallyfamilie moeten we sterk zijn en moeten we verder gaan. Dat is ook wat Craig absoluut gewild zou hebben. Het wordt geen gemakkelijk weekend. Ik denk dat we ervan moeten proberen te genieten, dat is ook de boodschap die Craig ons meegaf. Hopelijk kunnen we voor Craig een goed resultaat behalen. Dat is het doel.”

Ierse kleuren

De wagens van Neuville en Lappi zijn gedecoreerd in de kleuren van de Ierse vlag en overal zijn er uitspraken van Breen aangebracht. “Don’t let anyone ever put you down, because only you know your true potential” is één van de meest geciteerde uitspraken van Breen de voorbije week. Lappi kwam totaal ontredderd en met tranen in de ogen aan de finish van de shakedown. “Het is fantastisch wat het team in zo’n korte tijd met deze wagen gedaan heeft. Toen ik net over de finish reed was ik aan het beven. Iedereen verwerkt het anders. Ik heb het er bijzonder zwaar mee.”

Voormalig teamgenoot Tänak was ook onder de indruk. “Met mij gaat het wel. Ik weet dat het een moeilijk en veeleisend weekend wordt voor iedereen van ons. Ik ben leeg van binnen en het vreet ons allemaal op. Het is zwaar”, waarna hij in de camera keek en begon te glimlachen. “Ik was zondag bij de familie en ze wilden dat ik voor Craig naar de camera zou glimlachen. Dat doe ik dan ook. Ik was blij om bij hen te zijn. Dankjewel daarvoor. We blijven doorgaan, net als jullie.”

“Het is moeilijk voor iedereen maar met mij gaat het wel”, sprak de jonge wereldkampioen Kalle Rovanperä. “Het is belangrijk dat iedereen hier is om voor Craig te rijden.”