Aanvoerder Hendrik Tuerlinckx blikt met trots terug op afgelopen seizoen: “Die derde plaats is een fantastisch resultaat voor de club”

Hendrik Tuerlinckx. “Tegen de topploegen waren we echt top, maar tegen de ploegen van ons kaliber hebben we te veel punten laten liggen. Als we die dipjes vermijden, staan we misschien zelfs in de finale.” — © Vel

Europees volleybal is opnieuw een feit, met als kers op de taart die historische derde plaats. Voor alle duidelijkheid: het seizoen van Haasrode Leuven is meer dan geslaagd. En ook al zat er misschien nog ietsje meer in, de Leuvenaars hebben de kloof met de top twee alweer een beetje kleiner gemaakt.

Ook al heeft hij in zijn rijkgevulde carrière ongetwijfeld nog specialer momenten gekend, de meest fiere speler na de 3-0-zege tegen Aalst was zonder twijfel Hendrik Tuerlinckx. De fonkel in zijn ogen, de knuffels met dochtertjes Gloria en Violet die meteen na het matchpunt gewillig mee op de groepsfoto gingen, de gebalde vuist richting het publiek: het was genieten voor de Leuvense aanvoerder.

“Het is alsof er bij iedereen honderd kilo van de schouders is gevallen. Dit doet echt deugd”, aldus een glunderende Tuerlinckx die vlak na de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen al meteen met een haarfijne analyse kwam. “Aalst was geen waardemeter, de Oost-Vlamingen hebben te veel problemen op de opposite. Daarom speelden wij soms op het randje van laksheid, zoals dit seizoen nog is gebeurd. Tegen de topploegen waren we echt top, maar tegen de ploegen van ons kaliber hebben we te veel punten laten liggen. Als we die dipjes vermijden, staan we misschien zelfs in de finale.”

Tuerlinckx wijst naar de twee vermijdbare nederlagen in de play-offs tegen Gent (3-1) en Aalst (3-1), maar denkt tegelijk zeker ook aan de uitmuntende overwinningen tegen Maaseik, zowel in de reguliere competitie (3-2) als in diezelfde play-offs (3-1). “Laten we realistisch zijn: die derde plaats is een fantastisch resultaat voor de club. Het doel was om dat rechtstreekse Europese ticket te versieren via de derde of vierde plaats en daarin zijn we met glans geslaagd. Bij momenten had er nog meer ingezeten, maar dat mag geen smet zijn. Ik onthou vooral dat we ons net op tijd herpakt hebben en op die manier revanche hebben genomen voor vorig seizoen, toen we na die desastreuze nederlaag in de belle tegen Aalst echt wel heel diep zaten.”

Assistent bij de Red Dragons

Dat de laatste wedstrijd in Roeselare niet meer dan een verplicht nummer wordt, daar hebben de Leuvenaars al lang vrede mee. “Al blijft een bezoek aan mijn ex-club natuurlijk altijd speciaal. Ik hoop dat we volgend seizoen met meer ambities naar ginder kunnen trekken. Ik heb nog een contract voor één seizoen bij VHL en wil daar zeker nog alles uithalen. De club is opnieuw gegroeid en volgend seizoen moeten we een nieuwe stap zetten in onze ontwikkeling. Al wil ik nu toch eerst even rusten, want op 7 mei starten de Red Dragons met de voorbereiding op de European Golden League. Ik zal er deze keer niet meer bijlopen als speler, maar waag er wel mijn eerste stappen als assistent-coach. Ik heb er in elk geval enorm veel zin in om ook daar mijn ervaring door te geven.”