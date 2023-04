EU-Hof maakt opening naar gezinshereniging van familie die in land van opvang is gevormd

In een opgemerkt advies zegt de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie dat de regels voor gezinshereniging in bepaalde omstandigheden ook van toepassing kunnen zijn op een familie die niet in het land van herkomst, maar pas in het land van opvang is gevormd. Hij doet daarmee een uitspraak over een Belgische zaak.

Het Hof in Luxemburg moet een antwoord geven op een prejudiciële vraag die gesteld is door de Raad van State in België. In zijn voorafgaand advies, dat in de meeste gevallen gevolgd wordt in het uiteindelijke arrest, legt advocaat-generaal Giovanni Pitruzzella uit hoe de regels rond gezinshereniging volgens hem moeten worden geïnterpreteerd.

De zaak draait rond een Guineese man die in 2007 in België aankwam. Zijn asielaanvraag werd tot viermaal toe verworpen of onontvankelijk verklaard, maar intussen kreeg hij in ons land twee kinderen. Ook hun moeder is in België geboren. In tegenstelling tot de man zelf, werd zijn dochter wel als vluchteling erkend omdat ze bij een uitwijzing naar Guinee het risico loopt besneden te worden.

Geen verplichting

Desondanks oordeelde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dat de wetgeving geen verplichting oplegt om leden van dezelfde familie internationale bescherming te bieden als ze niet individueel aan de vereist voorwaarden voldoen. De Guineese man argumenteert onder meer dat de moeder niet voor de kinderen kan zorgen en hij dus voor hen moet kunnen instaan.

Het dossier kwam bij de Raad van State terecht, die de bal doorspeelde naar het Europees Hof. Daar legt de advocaat-generaal nu uit dat de regels voor gezinshereniging ook van toepassing kunnen zijn op families die pas in het land van opvang zijn gevormd, ten minste als dat nodig is om kinderen die als vluchteling erkend zijn het recht op een gezinsleven te bieden en toegang te geven tot de andere rechten die aan hun statuut verbonden zijn. De betrokken volwassenen mogen dan wel geen bedreiging voor de openbare veiligheid vormen.