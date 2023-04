PostNL-bezorger gevonden na dollemansrit: 19-jarige Lonenaar verdacht van negen overtredingen

Onaangepaste snelheid, rechts inhalen, niet veilig afstand houden, op de verkeerde plaats op de rijbaan rijden, geen voorrang verlenen bij een manoeuvre, verkeersagressie, een verkeersbord negeren, andere bestuurders hinderen door opzettelijk te remmen en kwetsbare weggebruikers in gevaar brengen. De negentienjarige jongeman uit Borgloon reeg dinsdagavond een hele rist overtredingen aaneen tijdens zijn dollemansrit in Kortessem.

Zowel in de Daaleindestraat als in de Opeindestraat even verderop werd hij gefilmd met een dashcam terwijl hij een vrachtwagen inhaalde. De jongeman stak eerst ongeveer vijftien voertuigen voorbij door over het fietspad te rijden. Nadat hij een doodlopende straat was ingereden en weer achter de vrachtwagen was opgedoken, reed hij langs links over de rotonde om die te passeren.

De vrachtwagenchauffeur stuurde de dashcambeelden door naar de politie Kanton Borgloon, die een onderzoek startte. “De PostNL-bezorger werd intussen geïdentificeerd en wordt door onze diensten uitgenodigd voor verhoor”, zegt woordvoerder Annekatrien Gacoms. “Het gaat om een negentienjarige bestuurder uit Borgloon.” De negen bovenstaande feiten worden de jongeman dus ten laste gelegd. De passagier die tijdens de feiten langs hem zat, kan niets ten laste worden gelegd.