De scherpe pen van Aya Sabi (27) raast met rasse schreden door de literatuur. Na een kroniek over Marokkaanse vrouwen waagt de schrijfster uit Genk zich binnenkort aan een verhaal over ‘Martine’, een Vlaamse vrouw met last van opvliegers door de menopauze. “Ik vind niet dat auteurs enkel mogen schrijven over mensen die op hen lijken.”