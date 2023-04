Vereniging vastgoedmakelaars stapt naar de rechtbank na VTM-reportage ‘Ze zeggen dat’ over omkoping

“Ze zeggen dat immomakelaars om te kopen zijn”. Die stelling onderzocht het programma Ze zeggen dat vorige week met een undercoverreportage. Twee acteurs doen zich voor als kandidaat-kopers en stellen aan makelaars voor om samen te spannen tegen de verkoper, in ruil voor cash geld. Eén makelaar gaat in op dat voorstel: voor een envelop met 5.000 euro cash wil ze gerust een lager bod aanvaarden in naam van de verkoper. “Dat gebeurt wel vaker”, voegt ze eraan toe.

Andere makelaars in de reportage geven aan dat ze weet hebben van omkooppraktijken in de sector, maar weigeren het voorstel. De ene makelaar die dat wel doet, is er voor het BIV natuurlijk één te veel. “Onze sector werd in een negatief daglicht geplaatst door één persoon die in het programma de vraag kreeg om in ruil voor cash geld de verkoper te overtuigen een lager bod te aanvaarden, en dit niet weigerde.”

De programmamakers houden de identiteit van de omkoopbare makelaar geheim. Daarom zal het BIV nu klacht indienen met burgerlijke partijstelling tegen onbekenden, kondigt de vereniging aan. “We hebben beslist om niet passief toe te kijken”, voegt ze eraan toe.

Door de klacht in te dienen, hoopt het BIV dat de betrokkene strafrechtelijk zal kunnen vervolgd worden. Als de identiteit van de makelaar bekend raakt, zal het BIV ook zelf tuchtmaatregelen nemen. Het Beroepsinstituut kan makelaars een berisping geven, maar hun titel als erkend vastgoedmakelaar ook tijdelijk of permanent afnemen.