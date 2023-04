Politiehelikopter zoekt naar vermiste in Zonhoven en Kiewit, persoon gevonden in Kortessem

Een politiehelikopter cirkelde woensdagavond laat boven Kiewit en Zonhoven, op zoek naar een vermiste inwoner uit Borgloon. De persoon werd uiteindelijk levend en wel teruggevonden in Kortessem.

Naar aanleiding van de onrustwekkende verdwijning startte de politie Kanton Borgloon een zoektocht op met een helikopter en speurhondengeleider. Er werd onder meer gezocht in de regio Zonhoven en Kiewit. Uiteindelijk werd de vermiste in goede gezondheid teruggevonden in Kortessem. siol