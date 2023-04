Paasreceptie bij de Bos- en Heikabouters in Opglabbeek

De Bos- en Heikabouters hielden op paasmaandag een paasreceptie voor al hun leden. Plaats van afspraak was zaal De Ichter in Opglabbeek.

Er waren ongeveer 200 leden ingeschreven voor deze receptie. De leden werden aan de ingang verwelkomd door de Paashaas met een mand vol lekkere paaseieren. Bij het officieel gedeelte heetten de voorzitters Jean Willems van de Boskabouters uit Oudsbergen (Opglabbeek) en Mathieu Bosmans uit As op hun beurt iedereen welkom. Ook Marco Goossens, burgemeester van Oudsbergen, en verschillende gemeenteraadsleden van As en Oudsbergen waren aanwezig. Na het officiële gedeelte volgden heerlijke hapjes en gerechtjes. Als afsluiter was er een groot dessertenbuffet. Ondertussen zorgde een DJ voor gezellige muziek, afgewisseld met twee optredens van “Boyke met zijn moppen en verhalen.