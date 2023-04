Monsheide zet een solidariteitsactie in het kader van 1212 op poten in Peer

Voor de solidariteitsactie in het kader van 1212 hadden het personeel en de cliënten op voorhand soep gekookt, cake en ander lekkers gebakken om te verkopen.

Samen met vrijwilligers stonden het personeel en de cliënten klaar met een gezellig popup koffiehuisje. Er was ook randanimatie voor de kinderen. De opkomst was groot, de solidariteit nog groter. De actie bracht maar liefst 531,25 euro op. Alle opbrengsten gaan naar de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië en Turkije.