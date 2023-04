Houtafdeling Don Bosco Helchteren viert feest van de H. Jozef

Het feest werd geopend met een bezinning. De Heilige Jozef is een bedachtzaam persoon, zo blijkt. De zwijgzame timmerman laat zich niet verleiden tot snelle actie of prompte meningen.Bedachtzaamheid is ook een mooie eigenschap voor een houtbewerker. Dat is immers nodig bij het bedienen van machines om geen ongelukken te krijgen. Gelukkig is de tijd van vingers kwijt spelen of in de hand zagen, zoals vroeger, zo goed als voorbij. Er gebeurt gelukkig nu nog maar heel sporadisch een klein ongevalletje. Dan was het tijd om iemand te vieren die met pensioen is gegaan en kon het feest beginnen …Gunter, wil je ons even wat over het vieren van de H. Jozef op school vertellen?"17 jaar geleden ben ik als leraar begonnen in de houtafdeling en zolang ik me kan herinneren, vieren we de voorlaatste vrijdag voor de paasvakantie dit feest", vertelt Gunter die inmiddels met pensioen is. "Momenteel ben ik al 4 jaren technisch adviseur en heb ik deze taak overgenomen van mijn vorige collega om het feest te organiseren. Jammer genoeg hebben we in de coronaperiode twee jaren niet kunnen vieren. Sinds enkele jaren nodigen we ook gepensioneerde leerkrachten hierop uit. Ook zij willen er nog graag bij zijn. Het feest van de H. Jozef zorgt voor een goede samenhang binnen de afdeling."